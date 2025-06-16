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В Башкирии выросла заболеваемость лихорадкой Денге

UfaTime: у пятерых жителей Башкирии диагностировали лихорадку Денге в 2024 году
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Shutterstock

В 2024 году в Башкирии зафиксировали рост заболеваемости лихорадкой Денге. Об этом говорится в докладе регионального управления Роспотребнадзора, с которым ознакомился портал UfaTime.ru.

По официальным данным, за прошлый год в республике выявили пять случаев заражения, один из заболевших — ребенок. Для сравнения: в 2023 году было зарегистрировано три случая, а в 2022 году — всего один.

Первый случай в 2024 году зафиксировали в январе в селе Акбердино Иглинского района. Выяснилось, что пациент заразился на отдыхе в Таиланде. Остальные случаи выявлены в Уфе: в апреле заболевший человек вернулся из Индонезии, в июне заражение произошло в ОАЭ и Египте, а также в декабре — снова после поездки в Таиланд. Все диагнозы подтвердили в республиканской клинико-инфекционной больнице.

Несмотря на рост, уровень заболеваемости в Башкирии остается ниже среднероссийского на 36,8% и ниже показателя по Приволжскому округу на 25%, отметили в отчете.

Лихорадка Денге — вирусная инфекция, которая передается через укусы зараженных комаров. Заболевание чаще встречается в тропиках и субтропиках. Симптомы могут быть разными — от высокой температуры и кожной сыпи до боли в мышцах, тошноты, светобоязни, увеличения лимфоузлов, потери аппетита и слабости. В некоторых случаях болезнь протекает тяжело и требует медицинской помощи.

Ранее ученые создали «умные» молекулы, бьющие вирусы их же оружием.

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