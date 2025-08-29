Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника в Белгородской области

Житель села Зозули в Белгородской области пострадал от удара беспилотника ВСУ

Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Зозули Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон ударил по автомобилю, в котором находился мужчина. У него зафиксированы минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки и баротравма. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего его в областную клиническую больницу.

Накануне вечером Гладков сообщал, что мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму в Шебекино Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 августа силы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 50 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.