На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дневной сон помогает мыслить нестандартно, выяснили ученые

PLOS Biology: дневной сон помогает находить решения для сложных задач
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Короткий дневной сон может повысить способность к нестандартному мышлению и ускорить решение сложных задач. К такому выводу пришли ученые из Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

В эксперименте приняли участие 90 человек. Им предложили выполнить тест на выявление скрытых закономерностей — задание, которое можно было упростить, если заметить неочевидную структуру. После нескольких раундов участники отправлялись на 20-минутный отдых. Первая группа спала, в то время как другая оставалась в бодрствующем состоянии. За активностью мозга наблюдали с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

После перерыва 70% испытуемым удалось найти более быстрое решение задачи. Однако лучше всех справились те, кто достиг фазы неглубокого сна (стадия N2): среди них «прорыв» произошел в 85,7% случаев. В группе, не спавшей во время отдыха, этот показатель составил 55,5%.

Как предполагают исследователи, ключевую роль сыграл спектральный уклон ЭЭГ — параметр, связанный с глубиной сна и перестройкой нейронных связей. Он может способствовать повышению когнитивной гибкости.

Ранее врач назвал надежный показатель плохого сна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами