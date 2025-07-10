Россиянам раскрыли секреты дневного сна

Если проспать больше получаса днем, то высок риск проснуться разбитым и с головной болью. Чтобы этого избежать, дневная сиеста не должна занимать больше 20–30 минут, рассказала «Газете.Ru» врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева.

«Проблема заключается в фазах сна. В первые 30 минут вы находитесь на поверхности сна — в быстрой его стадии. А вот если вы проспали больше 30–40 минут, организм может «провалиться» в фазу медленного сна. И если вас разбудит будильник или внезапный звонок, вы проснетесь не отдохнувшим, а дезориентированным, с головной болью и спутанностью мыслей. Это состояние называется сонной инерцией. Оно может полностью перекрыть потенциальную пользу дневного сна. Поэтому основное правило — спим не более 30 минут, оптимально — 20», — рассказала врач.

По словам врача, лучше всего устраивать дневную сиесту с 13:00 до 15:00.

«В это время наблюдается естественный спад бодрости. Позже есть риск сместить ночной ритм. Дневной сон лучше устраивать в полумраке или с маской для глаз. Если у вас есть возможность вздремнуть днем, лучше воспользуйтесь этим. Даже 20–30 минут дневного сна способны перегрузить нервную систему, снизить уровень стресса и восстановить внимание. Главное — соблюсти правило короткого сна, чтобы не проснуться с тяжестью в голове и ощущением, будто вас переехал трактор», — заключила доктор.

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