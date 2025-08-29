На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Груды кремированных человеческих останков нашли на юге США

WFLA-TV: в Неваде обнаружили 70 скоплений человеческих останков
true
true
true
close
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Недалеко от американского города Лас-Вегас в штате Невада обнаружили большое количество человеческих останков. Об этом сообщает WFLA-TV.

Отмечается, что около 70 куч с прахом нашли возле поселка Серчлайт, который расположен в часе езды от Лас-Вегас. В Бюро по управлению земельными ресурсами Невады уточнили, что это кремированные останки людей. Начато расследование.

То, что обычно называют «прахом», представляет собой измельченные кости, которые остаются после кремации человека, говорится в сообщении.

В Неваде не запрещено законом рассеивание праха на общественных территориях, однако делать это можно лишь в частном порядке. Коммерческое распространение кремированных останков незаконно.

До этого сообщалось, что в Мексике на трассе были найдены шесть мужских голов. Предполагается, что к произошедшему причастны преступные группировки, которые хотели свести счеты.

Ранее в США обнаружили человеческие останки, которые, предположительно, принадлежат супружеской паре, пропавшей 44 года назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами