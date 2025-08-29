Груды кремированных человеческих останков нашли на юге США

Недалеко от американского города Лас-Вегас в штате Невада обнаружили большое количество человеческих останков. Об этом сообщает WFLA-TV.

Отмечается, что около 70 куч с прахом нашли возле поселка Серчлайт, который расположен в часе езды от Лас-Вегас. В Бюро по управлению земельными ресурсами Невады уточнили, что это кремированные останки людей. Начато расследование.

То, что обычно называют «прахом», представляет собой измельченные кости, которые остаются после кремации человека, говорится в сообщении.

В Неваде не запрещено законом рассеивание праха на общественных территориях, однако делать это можно лишь в частном порядке. Коммерческое распространение кремированных останков незаконно.

До этого сообщалось, что в Мексике на трассе были найдены шесть мужских голов. Предполагается, что к произошедшему причастны преступные группировки, которые хотели свести счеты.

Ранее в США обнаружили человеческие останки, которые, предположительно, принадлежат супружеской паре, пропавшей 44 года назад.