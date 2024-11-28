Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США нашли тела влюбленных миллионеров спустя 44 года поисков

В США нашли тела загадочно пропавших миллионеров, которых искали 44 года

close
Camden County Sheriff's Office

В США обнаружили человеческие останки, которые, предположительно, принадлежат супружеской паре, пропавшей 44 года назад. Об этом сообщает Sky News.

На прошлой неделе правоохранители обнаружили в одном из прудов округа Гленн (штат Джорджия) затонувшую машину, которая напоминает Lincoln Continental 1978 года. Именно в ней ехали бывший руководитель нефтяной компании Чарльз Ромер и его супруга Кэтрин, которые таинственным образом пропали десятилетия назад. Они исчезли в 1980 году, после чего были организованы масштабные поиски.

По одной из версий, пара остановилась в отеле и затем решила прокатиться по округе на машине, но так и не вернулась. Обеспокоенный персонал сообщил об этом в полицию. Спустя 44 года правоохранители смогли найти останки предполагаемых пропавших. Считается, что супругов могли попытаться ограбить, потому что на момент исчезновения у Ромер были ювелирные украшения на сумму порядка $81 тыс. Однако также рассматривается версия несчастного случая.

До этого в Москве были арестованы двое приятелей, которые похищали одиноких девушек в вечернее время, возили их по городу, угрожая насилием и требуя деньги.

По данным следствия, в сентябре двое мужчин, находясь в центре Москвы, насильно посадили в свой автомобиль незнакомую им девушку. В машине злоумышленники стали угрожать ей насилием и требовать деньги. Напуганная москвичка отдала вымогателям более 150 тыс. рублей, после чего злоумышленники отпустили ее.

Ранее на видео попало похищение россиянина как в «сцене из 90-х».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами