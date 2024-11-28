В США нашли тела влюбленных миллионеров спустя 44 года поисков

В США обнаружили человеческие останки, которые, предположительно, принадлежат супружеской паре, пропавшей 44 года назад. Об этом сообщает Sky News.

На прошлой неделе правоохранители обнаружили в одном из прудов округа Гленн (штат Джорджия) затонувшую машину, которая напоминает Lincoln Continental 1978 года. Именно в ней ехали бывший руководитель нефтяной компании Чарльз Ромер и его супруга Кэтрин, которые таинственным образом пропали десятилетия назад. Они исчезли в 1980 году, после чего были организованы масштабные поиски.

По одной из версий, пара остановилась в отеле и затем решила прокатиться по округе на машине, но так и не вернулась. Обеспокоенный персонал сообщил об этом в полицию. Спустя 44 года правоохранители смогли найти останки предполагаемых пропавших. Считается, что супругов могли попытаться ограбить, потому что на момент исчезновения у Ромер были ювелирные украшения на сумму порядка $81 тыс. Однако также рассматривается версия несчастного случая.

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