Шесть человеческих голов обнаружены на трассе в Мексике

В Мексике на трассе найдены шесть человеческих голов

В Мексике на трассе были найдены шесть мужских голов, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру штата Тласкала.

«Прокуратура начала расследование по факту обнаружения шести мужских голов на границе штатов Пуэбла и Тласкала. На место прибыли агенты полиции и эксперты Института судебных наук, которые провели изъятие и первые проверки», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что речь идет о сведении счетов между преступными группировками, действующими в этом районе.

До этого в США обнаружили человеческие останки, которые, предположительно, принадлежат супружеской паре, пропавшей 44 года назад.

Правоохранители нашли в одном из прудов округа Гленн (штат Джорджия) затонувшую машину, которая напоминает Lincoln Continental 1978 года. Именно в ней ехали бывший руководитель нефтяной компании Чарльз Ромер и его супруга Кэтрин, которые таинственным образом пропали десятилетия назад.

Считается, что супругов могли попытаться ограбить, потому что на момент исчезновения у Ромер были ювелирные украшения на сумму порядка $81 тыс. Однако также рассматривается версия несчастного случая.

Ранее мигранты напали на пассажира такси в Перми.