Британский блогер Томпкинс назвал причину переезда в Россию

Daily Express: британец Томпкинс переехал в Россию ради спокойной жизни
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Гражданин Великобритании Томми Томпкинс переехал в Россию ради спокойной и безопасной жизни. Об этом сообщает издание Daily Express.

Томпкинс опубликовал в TikTok видеоролик, в котором заявил, что переехал в Россию по президентской программе, которая позволяет иностранным гражданам получить вид на жительство (ВНЖ) на основании общих ценностей. Мужчина считает, что в России живется намного спокойнее, чем на Западе, на улицах нет «детей с ножами».

Мужчина рассказал Daily Express, что в России чисто и безопасно, а также не нужно постоянно оглядываться и бояться, что на тебя нападут.

Блогер уже какое-то время живет в России и рассказывает о своем опыте подписчикам. Кто-то его поддерживает, признавая, что уровень жизни в западных странах сейчас не на самом высоком уровне.

До этого сообщалось, что сотрудники МВД из Калининграда помогут семье иммигрантов из Германии оформить регистрацию для вида на жительство.

Ранее глава Ассамблеи народов мира рассказал, как миллионы жителей ЕС хотят уехать на ПМЖ в Россию.

