Полиция РФ поможет немецкой семье оформить вид на жительство в Калининграде

Сотрудники МВД из Калининграда помогут семье иммигрантов из Германии оформить регистрацию для вида на жительство. Об этом сообщает миграционная региональное отделение МВД РФ.

По информации главка, супруги Янсен переехали из Германии в российский регион некоторое время назад. Однако сейчас выходцы из ФРГ вынуждены покинуть Россию из-за того, что у одного из них аннулировали вид на жительство. Причина — выявление факта предоставления недостоверных сведений о себе при оформлении документов.

«Ввиду того, что гражданами были представлены документы, подтверждающие непреднамеренное сообщение недостоверных сведений для получения вида на жительство, семье будет оказано содействие в оформлении новых документов», – пообещали в главке.

В сводке МВД отмечается, что решение об аннулировании ВНЖ было принято в рамках закона, поскольку гражданин допустил ошибку. В то же время заместитель начальника УМВД России по Калининградской области Михаил Волков лично встретился с супругами, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. В ходе встречи он подчеркнул, что семья предоставила документы, подтверждающие непреднамеренное сообщение недостоверных сведений, и выразил готовность оказать содействие в оформлении новых документов.

