На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция РФ поможет немецкой семье оформить вид на жительство в Калининграде

МВД Калининграда поможет семье из Германии оформить документы на регистрацию
true
true
true
close
Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Сотрудники МВД из Калининграда помогут семье иммигрантов из Германии оформить регистрацию для вида на жительство. Об этом сообщает миграционная региональное отделение МВД РФ.

По информации главка, супруги Янсен переехали из Германии в российский регион некоторое время назад. Однако сейчас выходцы из ФРГ вынуждены покинуть Россию из-за того, что у одного из них аннулировали вид на жительство. Причина — выявление факта предоставления недостоверных сведений о себе при оформлении документов.

«Ввиду того, что гражданами были представлены документы, подтверждающие непреднамеренное сообщение недостоверных сведений для получения вида на жительство, семье будет оказано содействие в оформлении новых документов»,  – пообещали в главке.

В сводке МВД отмечается, что решение об аннулировании ВНЖ было принято в рамках закона, поскольку гражданин допустил ошибку. В то же время заместитель начальника УМВД России по Калининградской области Михаил Волков лично встретился с супругами, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. В ходе встречи он подчеркнул, что семья предоставила документы, подтверждающие непреднамеренное сообщение недостоверных сведений, и выразил готовность оказать содействие в оформлении новых документов.

Ранее глава Ассамблеи народов мира рассказал, как миллионы жителей ЕС хотят уехать на ПМЖ в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами