В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве с 1 сентября

Стенякина: с 1 сентября зарплата не может сократиться больше чем на 20%
true
true
true
close
Depositphotos

С 1 сентября работодателей и сотрудников в России ждет несколько важных изменений, в частности, подросткам с 14 лет может будет работать в выходные во время летних каникул. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.

По ее словам, с лета 2026 года молодежь сможет воспользоваться возможностью подработать в выходные, когда услуги промоутеров, аниматоров, помощников на фестивалях и ярмарках востребованы больше всего.

Также с понедельника вступает в силу закон о том, что работодатель не может оставить сотрудника без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией. Зарплата за месяц после лишения премии или ее части может уменьшиться только на 20%, добавила парламентарий.

Стенякина добавила, что такая норма должна защитить сотрудников от необоснованных штрафов и других недоплат.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что в России 1 сентября вступят в силу новые дополнительные требования к работе компаний, направленные как на повышение доверия клиентов, так и на безопасность сотрудников.

Ранее работодателей предупредили о штрафах до 100 тыс. рублей за неоплату труда в выходные.

