В Приморье медведь растерзал мужчину

В Приморье мужчина встретился с медведем и попал в реанимацию

В Приморье на мужчину напал медведь, пострадавшего доставили в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации журналистов, инцидент произошел неподалеку от поселка Шумный. Работники администрации населенного пункта подтвердили, что слышали о происшествии, однако комментировать его отказались. В настоящее время мужчина находится в Кавалеровской районной больнице.

26 августа стало известно, что в Омской области 60-летний местный житель пострадал после встречи с медведем. Инцидент произошел в Седельниковской районе региона. Местные жители рассказали, что пострадавший — опытный охотник. Он сумел отбиться от зверя благодаря собакам и самостоятельно обратился в больницу за помощью.

До этого в ХМАО местный житель нос к носу столкнулся с молодым медведем на территории гаражного кооператива. Когда животное приблизилось на расстояние нескольких метров, автовладелец решил проверить, что за шум раздается из-за двери. Мужчина выглянул из-за гаража и, и увидев зверя, быстро переместился в авто. Медведь, также испугавшись, убежал с территории гаражей.

Ранее в Коми медведь напал на человека и едва его не растерзал.