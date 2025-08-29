Названа причина задержки рейса из Сочи в Москву

Рейс из Сочи в Москву задержали на 10 часов из-за технических проблем

Технические проблемы повлияли на задержку рейса на 10,5 часов авиакомпании «Уральские авиалинии» из Сочи в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В заявлении отмечается, что рейс U6-378 вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Авиакомпания оперативно отправила в Сочи резервный самолет, добавили в пресс-службе.

В «Уральских авиалиниях» рассказали, что пассажиров обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам РФ, их обеспечивают напитками, горячим питанием, а также разместили в гостиницах.

Ночью 29 августа сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Домодедово, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя при взлете.

Изначально рейс U6-378 должен был вылететь в 20:50, его несколько раз задерживали — сначала на час, затем еще на полчаса. Борт взлетел в 22:10, а спустя около минуты в левом двигателе произошел хлопок.

