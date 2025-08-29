Альпинист рассказал о переломе ноги Наговициной еще до восхождения на пик Победы

Альпинист и триатлонист Александр Ищенко в беседе с MSK1.RU рассказал, что Наталья Наговицина совершила восхождение на пик Победы в Кыргызстане уже с переломом ноги.

По словам Ищенко, трагическая история началась в альплагере Ала-Арча на майские праздники, когда Наговицина получила травму. Во время очередного восхождения группу спортсменки накрыл камнепад, и перелом был заметен невооруженным глазом — в двух местах. Самостоятельно спуститься с горы она уже не могла.

Ищенко упомянул, что находился в лагере на отдыхе, когда руководитель объявил сбор альпинистов с третьим разрядом для спасательной операции. Наталья оказалась единственной пострадавшей, а спасотряд разделили на две группы: одни шли через ледник, чтобы вывести ее к месту посадки, другие готовились транспортировать в лагерь. Изначально никто не знал, что прилетит вертолет. Когда пострадавшую спустили, ей сделали уколы для облегчения боли, и даже в таком состоянии она старалась улыбаться, просматривала фото и видео.

По словам Ищенко, он был удивлен, когда узнал, что всего через два месяца после двойного перелома Наталья оказалась на пике Победы, вершине-семитысячнике. Он подчеркнул, что в таком состоянии идти в горы было безответственно и опасно не только для самой альпинистки, но и для окружающих. Он отметил, что во время ее спасения другие люди подвергали свою жизнь риску.

Ищенко также подчеркнул, что обвинения в адрес гида Романа Мокринского несправедливы: по его версии, именно сама альпинистка поступила безрассудно и могла скрыть травму, чтобы отправиться на восхождение.

Кроме того, вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин рассказал агентству ТАСС, что три гида отказывали Наговициной в попытке штурмовать пик Победы из-за слабой подготовки.

Наталья Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил о завершении операции по спасению Наговициной.

Ранее СМИ показали фото с Наговициной на пике Победы.