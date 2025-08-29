На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Альпинист рассказал о переломе ноги Наговициной еще до восхождения на пик Победы

Альпинист Ищенко: Наталья Наговицина поднималась на пик Победы уже с переломом
true
true
true
close
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Альпинист и триатлонист Александр Ищенко в беседе с MSK1.RU рассказал, что Наталья Наговицина совершила восхождение на пик Победы в Кыргызстане уже с переломом ноги.

По словам Ищенко, трагическая история началась в альплагере Ала-Арча на майские праздники, когда Наговицина получила травму. Во время очередного восхождения группу спортсменки накрыл камнепад, и перелом был заметен невооруженным глазом — в двух местах. Самостоятельно спуститься с горы она уже не могла.

Ищенко упомянул, что находился в лагере на отдыхе, когда руководитель объявил сбор альпинистов с третьим разрядом для спасательной операции. Наталья оказалась единственной пострадавшей, а спасотряд разделили на две группы: одни шли через ледник, чтобы вывести ее к месту посадки, другие готовились транспортировать в лагерь. Изначально никто не знал, что прилетит вертолет. Когда пострадавшую спустили, ей сделали уколы для облегчения боли, и даже в таком состоянии она старалась улыбаться, просматривала фото и видео.

По словам Ищенко, он был удивлен, когда узнал, что всего через два месяца после двойного перелома Наталья оказалась на пике Победы, вершине-семитысячнике. Он подчеркнул, что в таком состоянии идти в горы было безответственно и опасно не только для самой альпинистки, но и для окружающих. Он отметил, что во время ее спасения другие люди подвергали свою жизнь риску.

Ищенко также подчеркнул, что обвинения в адрес гида Романа Мокринского несправедливы: по его версии, именно сама альпинистка поступила безрассудно и могла скрыть травму, чтобы отправиться на восхождение.

Кроме того, вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин рассказал агентству ТАСС, что три гида отказывали Наговициной в попытке штурмовать пик Победы из-за слабой подготовки.

Наталья Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил о завершении операции по спасению Наговициной.

Ранее СМИ показали фото с Наговициной на пике Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами