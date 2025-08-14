Пилоты экстренно посадили самолет из-за выкрикивавшего расистские лозунги пассажира

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В США самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажира со скейтбордом, сообщает ABC News.

Рейс Breeze Airways 704, летевший из Норфолка, штат Вирджиния6 в Лос-Анджелес, был перенаправлен в аэропорт Гранд-Джанкшен в Колорадо из-за «недисциплинированного пассажира».

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, размахивал скейтбордом и выкрикивал расистские оскорбления в адрес экипажа. Далее он ввязался в драку с бортпроводниками и другими пассажирами.

Члены экипажа дважды применяли к нему удерживающие устройства, но дебошир оба раза вырывался. В результате драки один пассажир и один бортпроводник получили легкие травмы.

После посадки в Колорадо пассажир был задержан полицией по указанию ФБР и доставлен в следственный изолятор округа Меса. Авиакомпания выразила сожаление из-за случившегося и напомнила, что ее приоритетом является безопасность экипажа и пассажиров.

Ранее пассажир устроил истерику из-за еды в самолете и сорвал трансатлантический перелет.

