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Германия резко увеличила выдачу шенгенских виз россиянам

Focus: Германия стала чаще выдавать россиянам шенгенские визы
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Shutterstock/FOTODOM

Количество шенгенских виз, выданных Германией гражданам России, значительно выросло за первое полугодие 2025 года. Согласно данным МИД ФРГ, проанализированным журналом Focus, за шесть месяцев выдано 17,6 тысячи виз.

Если текущая тенденция сохранится, к концу года показатель может достичь или превысить «довоенный уровень» 2022 года, когда было оформлено 42,1 тысячи разрешений.

Динамика показывает резкие колебания: после 26 тысяч виз в 2021 году последовал пик в 2022-м, затем спад более чем вдвое в 2023 году (20,8 тысячи) и восстановление до 27,3 тысячи в 2024 году. При этом рост касается исключительно туристических виз, а другие категории демонстрируют резкое сокращение. По сравнению с 2022 годом число выданных виз для воссоединения семей упало с 9 тысяч до 1,3 тысячи, рабочих – с 8 тысяч до 1,1 тысячи. Также сократились выдачи студенческих виз и разрешений по программам этнической репатриации.

Немецкое издание не указывает причины изменений, но отмечает, что текущий рост визовой активности происходит на фоне сохраняющихся геополитических ограничений.

29 июля британская газета The Telegraph писала, что страны Европы в 2024 году чаще выдавали визы российским туристам.

Ранее эксперт рассказал о мошеннической схеме при оформлении шенгенских виз.

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