СМИ сообщили об уходе на СВО соучастника расправы над киллером Македонским

Baza: член Орехово-медведковской ОПГ Шарапов, осужденный на 15 лет, ушел на СВО
Кадр из видео МВД

Участник Орехово-медведковской преступной группировки Александр Шарапов, который отбывал срок в размере 15 лет занесколько преступлений, ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил Telegram-каналу Baza брат лидера ОПГ Виктор Гусятинский.

По его словам, Шарапов добился отправки в зону СВО в феврале текущего года. Гусятинский пожелал ему вернуться с линии фронта живым.

Шарапов являлся одним из соучастников расправы над наемным убийцей Александром Солоником (Саша Македонский), а также его подруги Светланы Котовой. Оба были убиты в Греции в 1997 году. Известно, что для расправы преступники позвали киллера в отель, где задушили его шнуром.

В 2017 году сотрудники правоохранительных органов задержали Шарапова во Владимирской области. До этого он находился в розыске 16 лет. По данным следствия, Шарапов с 1994 по 2001 год совершил убийства пяти человек на территории Москвы и Московской области.

До этого Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ опровергла информацию о том, что киллер ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, также известный как Леша Солдат, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

Ранее ФСИН опровергла сообщения об уходе киллера Джако на фронт.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
