ФСИН опровергла сообщения об уходе киллера Джако на фронт

В ФСИН заявили, что главарь банды киллеров Джако по-прежнему находится в колонии
Interpol

Данные СМИ об отправке в зону специальной военной операции лидера группы киллеров Аслана Гагиева (Джако), который отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова» в Харпе в Ямало-Ненецком автономном округе, не соответствуют действительности. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону.

Собеседник агентства заявил, что Гагиев по-прежнему находится в колонии, он «никуда не выезжал». В УФСИН пояснили, что осужденных на пожизненный срок людей на СВО не отправляют.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» также выразила мнение, что информация об отправке на фронт Гагиева ложна. По ее словам, на сегодняшний день неизвестен ни один случай, когда осужденный на пожизненное отправился на спецоперацию.

25 августа Telegram-канал Baza сообщил, что Гагиев мог уйти на СВО. Поводом для слухов стало голосовое сообщение, которое заключенный якобы отправил знакомому — в нем он говорит, что находится «на воле, на войне, на приграничье».

Аслан Гагиев был приговорен к пожизненному лишению свободы в сентябре 2023 года. Он проходил обвиняемым по статьям о создании и руководстве преступным сообществом и вооруженной группировкой, убийстве двух и более лиц общеопасным способом в составе организованной группы и незаконном обороте оружия.

По данным следствия, в 2012–2013 годах по указанию Гагиева в Северной Осетии члены его группировки совершили шесть убийств. На счету его ОПГ около 60 убийств силовиков, чиновников и бизнесменов. Кроме того, по поручению Джако в регионе были созданы три группировки, в которые набирали местных жителей, вооружали их боеприпасами и оружием с целью «установить доминирующее положение в криминальной среде».

Ранее ФСИН опровергла информацию об УДО Леши Солдата.

