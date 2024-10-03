ФСИН опровергла информацию об УДО Леши Солдата

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ опровергла информацию о том, что киллер ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, также известный как Леша Солдат, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

«Алексей Шерстобитов находится сейчас в одной из колоний Липецкой области», — говорится в сообщении.

Как писал Telegram-канал Shot, что Леша Солдат подал ходатайство на УДО, однако ему отказали.

Все документы, связанные с Шерстобитовым, включая ходатайства, засекречены, так как он находится под госзащитой. Сейчас он отбывает 23-летний срок в липецкой ИК-6 строгого режима. Киллер был осужден за совершение особо тяжких преступлений в 1990-е годы. Срок члена ОПГ истекает в 2029 году.

Ранее сообщалось, что осужденный за хищение земель Минобороны экс-военный может выйти по УДО.