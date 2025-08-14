На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У злоупотребления жирной пищей нашли новое опасное последствие

Circulation: избыток жиров в крови разрушает стенки главного сосуда организма
Depositphotos

Ученые из Мичиганского медицинского центра установили, что чрезмерное потребление жиров повышает уровень триглицеридов в крови и напрямую способствует развитию аневризм брюшной аорты. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

Аневризма — это локальное расширение стенки аорты, крупнейшего сосуда организма, который несет кровь от сердца ко всем органам. При истончении стенки сосуда повышается риск разрыва, который может привести к летальном исходу.

Ученые выявили, что триглицериды и белки, регулирующие их обмен (APOC3 и ANGPTL3) напрямую повреждают стенку аорты. В экспериментах на мышах с повышенным уровнем триглицеридов было доказано дозозависимое влияние: умеренное повышение уровня триглицеридов в крови ускоряло формирование аневризм, а высокий уровень приводил к расслоению аорты и ее разрыву.

Исследователи установили: этот механизм связан с нарушением работы фермента лизилоксидазы (LOX), который укрепляет соединительную ткань аорты. Избыточные триглицериды и жирные кислоты подавляют активность LOX, ослабляя стенку сосуда.

Ученые напомнили, что триглицериды — это так называемые нейтральные жиры, поступающие в организм с пищей и синтезируемые в печени и кишечнике. Частыми причинами их избытка в крови являются ожирение, диабет, нарушения функции щитовидной железы и питание — злоупотребление фастфудом, кондитерскими изделиями, чипсами и жирным мясом.

Ранее врач назвал причины высокого уровня холестерина у худых людей.

