Ученые выяснили, почему у диабетиков чаще возникают тромбы в сосудах

JCI: белок SEC61B повышает риск тромбоза при диабете
BOKEH STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Повышение уровня белка SEC61B в организме у диабетиков увеличивает риск образования опасных тромбов. К такому выводу пришли ученые из Центра Чарльза Перкинса при Сиднейском университете. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI).

«Люди, страдающие диабетом второго типа, подвержены повышенному риску образования тромбов — сгустков крови в сосудах. Разрушение таких тромбов может привести к опасным осложнениям, включая инфаркт и инсульт», — пояснил руководитель исследования, доцент Марк Ларанс.

Чтобы выяснить причины такой взаимосвязи, ученые провели эксперименты на мышах и человеческих клеточных линиях. Они установили, что у пациентов с диабетом значительно повышен уровень белка SEC61B в тромбоцитах – клетках крови, отвечающих за свертываемость.

Исследователи выяснили, что SEC61B нарушает баланс кальция внутри клеток, из-за чего тромбоциты легче слипаются и образуют опасные сгустки.

Команда также обнаружила, что блокирование SEC61B с помощью антибиотика анизомицина снижает слипание тромбоцитов как в образцах крови человека, так и у животных. Анализ с использованием методов протеомики подтвердил, что SEC61B способствует утечке кальция из внутриклеточных депо, усиливая реактивность тромбоцитов.

По словам исследователей, терапия, направленная на SEC61B, пока находится на ранней стадии разработки. Доклинические испытания на животных могут начаться в течение одного-двух лет, а потенциальные новые методы лечения для пациентов с диабетом — появиться в следующем десятилетии.

Ранее в России выяснили, как меняется сердце при диабете.

