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В Мордовии уволили гаишника за красивые номера для знакомой

Начальника райотдела ГИБДД в Мордовии уволили за красивые номера для знакомой
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Максим Богодвид/РИА Новости

Начальника районного отделения ГИБДД в Мордовии лишили должности за то, что он незаконно выдал «красивые» автомобильные номера своей знакомой. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам, капитан полиции Сергей Назаров занял пост в 2023 году, но спустя год оказался под служебной проверкой. Во время нее выяснилось, что он, пользуясь служебным положением и руководствуясь личной заинтересованностью, организовал выдачу желанных номеров своей знакомой. Номера сначала были оформлены на старую «Волгу», а затем переданы владелице Subaru Forester.

От объяснений Назаров отказался и попытался уйти по собственному желанию, однако руководство уволило его раньше с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Бывший начальник ГИБДД не согласился с таким решением и подал в суд, потребовав изменить основание увольнения на более мягкое — по выслуге лет. Он также указал, что уголовное дело против него не возбудили из-за отсутствия состава преступления.

Тем не менее суд в Саранске отказал в удовлетворении и признал увольнение законным. Апелляционная жалоба также не помогла — в конце июня Верховный суд Мордовии подтвердил решение нижестоящей инстанции.

Ранее стало известно, что новосибирского «дорожного» чиновника будут судить по делу о взятке почти в 200 млн рублей.

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