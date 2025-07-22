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Экс-глава Минздрава Кузбасса стал фигурантом трех уголовных дел

Экс-глава Минздрава Кузбасса Беглов стал фигурантом трех уголовных дел о взятках
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Экс-глава Минздрава Кемеровской области (Кузбасса) Дмитрий Беглов стал фигурантом трех дел о получении взяток. Об этом сообщает NGS42.RU.

По словам источника портала в силовых структурах, в настоящее время проверяется информация от свидетелей дела. Для этого на прошлой неделе проходили обыски у главы Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра (КОМИАЦ) Олеси Приндуль.

По данным следствия, в январе и апреле 2025 года Беглов получил 3 млн рублей от поставщика медоборудования. Еще одну взятку в размере 2 млн рублей ему передали за сутки до задержания.

Как пишет NGS42.RU, обыски также прошли у бывшей жены министра Беглова Анжелики. Журналисты выяснили, что родители женщины связаны с медициной: мать отвечает за финансы Кузбасской областной больницы, а отец занимался поставкой оборудования для лечебных учреждений.

Днем 22 июля стало известно, что экс-главу Ашинского района Челябинской области Виктора Чистякова приговорили к семи годам и шести месяцам заключения по делу о взятке в крупном размере.

Ранее в Мордовии уволили гаишника за красивые номера для знакомой.

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