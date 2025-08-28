Синоптики рассказали об аномальной жаре в некоторых российских регионах

SHOT: на выходных будет аномально жарко практически во всех регионах РФ

На выходных ожидается аномально жаркая погода практически на всей территории России, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на синоптиков.

Отмечается, что самая жаркая погода ожидается в Крыму и Краснодарском крае. Там воздух прогреется до +30... +35°C. В Центральной части России ожидается +25... +29°C. В Москве также в конце августа установится тридцатиградусная жара.

«Без потепления в выходные останутся жители Северо-Западного федерального округа и юга Урала, где показатели будут в пределах климатической нормы», — говорится в сообщении.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что в Москве в начале сентября прогнозируется теплая погода, воздух прогреется до +20°C и выше.

Так, 1 сентября, дневная температура будет находиться в пределах +22...+24°C, что на 4-5°C выше нормы. Далее, 2-3 сентября, заметного понижения температуры не прогнозируется. Ожидается от +20 до +25°C, рассказал синоптик.

Газета «Известия» со ссылкой на метеорологов сообщила, что сильные дожди, которые могут привести к подтоплениям, ожидаются осенью в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях и еще ряде регионов.

В материале отмечается, что погода начнет портиться в Центральной России и на северо-западе страны во второй половине сентября.

Ранее жителей Камчатки предупредили о надвигающемся разрушительном урагане.