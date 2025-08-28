Российским подросткам хотят ограничить продажу питбайков

Среди российских подростков питбайки стали одним из самых востребованных способов передвижения. Речь идет о мини-мотоциклах, которые используются для езды по бездорожью и выполнения трюков. Права на них не требуются, чем начало активно пользоваться подрастающее поколение, создавая опасную ситуацию на дорогах, заявил 360.ru депутат Госдумы Артем Метелев.

По его мнению, к сегодняшнему дню количество питбайков в городах России стало зашкаливающим из-за спроса среди подростков, что создает опасные ситуации на дорогах.

«Где-то ребята покалечились, где-то просто попались правоохранителям, к сожалению, есть и случаи смертей», — отметил Метелев.

Рост спроса на такой вид транспорта связан с тем, что питбайки, которые попадают под разряд спортинвентаря, не нужно регистрировать в ГИБДД. По мнению парламентария, такое отсутствие контроля важно исправить. Он направил главе Минспорта Михаилу Дегтяреву и главе МВД Владимиру Колокольцеву инициативу, согласно которой продавать питбайки можно будет только при предъявлении документа о прохождении курсов в специализированной спортивной организации.

До этого сообщалось, что МВД РФ подготовило новые изменения в Правила дорожного движения – планируется ввести запрет на выезд на дороги общего пользования на питбайках. Подчеркивается, что такая техника не должна допускаться до дорожного движения, как и эндуро и кроссовые мотоциклы, заявили «Ъ» в МВД России. За нарушение запрета в КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге шестилетний мальчик проломил голову, врезавшись на питбайке в стену.