В России предложили установить видеонаблюдение за самокатчиками

Некоторые средства индивидуальной мобильности способны развивать огромную скорость и обгонять даже автомобили, причем это могут быть и электросамокаты, и велосипеды с мотором, и моноколеса. В отношении таких СИМ важно принимать строгие меры и подтверждать нарушения с помощью видеонаблюдения, заявила 360.ru директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Так она прокомментировала сообщение о том, что у жителя Воронежской области, который в пьяном виде управлял электросамокатом, отобрали права, после чего Верховный суд признал эту практику законной. Как пояснила Эрдман, пограничной в данном случае является мощность в 250 ватт – все, что превышает эту цифру, считается мопедом вне зависимости от того, как выглядит СИМ. Многие из них развивают огромную скорость – именно о таких средствах передвижения идет речь, подчеркнула специалист.

«Мы часто видим ролики, когда по МКАДу едет автомобиль со скоростью 90 километров в час, и его, как стоящего практически, обгоняют моноколесист или электросамокатчик», — привела пример Эрдман.

Комментируя идею о введении прав на управление самокатами и моноколесами, специалист отметила, что проблемой является фактическое отсутствие СИМ большой мощности – физически они есть, а де-юре – нет. По мнению эксперта, для решения проблемы необходимо разобраться в этом вопросе и ввести четкую категоризацию транспортных средств по мощности мотора.

При этом сегодня депутаты Госдумы обсуждают возможное введение штрафов до 30 тыс. рублей за езду на самокатах в нетрезвом виде, однако важно все подобные случаи фиксировать на видео с помощью городских камер, считает специалист. Она предложила доработать такие камеры с тем, чтобы доориентировать их на СИМ, отметив, что в таком случае человек не сможет уйти от наказания и будет чувствовать свою ответственность.

Напомним, Верховный суд России разрешил лишать водительских прав граждан, которые в нетрезвом виде управляют электросамокатами с двигателем мощнее 0,25 кВт. Об этом говорится в судебном постановлении по делу жителя Воронежской области Александра Татаринцева. Верховный суд разъяснил, что электросамокаты с двигателем мощнее 0,25 кВт приравниваются к мопедам, для управления которыми требуется водительское удостоверение категории «М». Соответственно, санкции за пьяное вождение будут такими же, как для автомобилистов или мотоциклистов.

Ранее в Госдуме предложили ввести ОСАГО для самокатов.