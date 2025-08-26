В России разрешили лишать пьяных самокатчиков водительских прав

Верховный суд России разрешил лишать водительских прав граждан, которые в нетрезвом виде управляют электросамокатами с двигателем мощнее 0,25 кВт. Об этом говорится в судебном постановлении по делу жителя Воронежской области Александра Татаринцева.

Весной 2024 года мужчину остановили инспекторы ГИБДД в поселке Анна Воронежской области, когда он управлял электросамокатом Kugoo Kirin M4 Pro с двигателем на 600 ватт. Медосвидетельствование показало алкогольное опьянение. Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на 1 год и 10 месяцев. Апелляционные инстанции оставили это решение в силе, а Верховный суд окончательно подтвердил его законность.

Верховный суд разъяснил, что электросамокаты с двигателем мощнее 0,25 кВт приравниваются к мопедам, для управления которыми требуется водительское удостоверение категории «М». Соответственно, санкции за пьяное вождение будут такими же, как для автомобилистов или мотоциклистов. При этом уточняется, что решение не распространяется на маломощные электросамокаты, электровелосипеды до 0,25 кВт, а также на обычные велосипеды, ролики и скейтборды.

19 августа глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил разработать для владельцев электросамокатов страховой продукт по аналогии с ОСАГО. По словам депутата, это решит массу проблем, так как сегодня кикшеринговые сервисы предлагают лишь базовую страховку, а полноценное покрытие ущерба здоровью или имуществу доступно только в дорогих расширенных тарифах.

