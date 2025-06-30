На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли, что на самом деле говорят татуировки о характере человека

JRP: татуировки почти никогда не раскрывают настоящие черты личности обладателя
close
Depositphotos

Американские психологи из Мичиганского университета развенчали расхожие стереотипы о связи татуировок с чертами личности. Оказалось, что, несмотря на уверенность людей в способности «читать» характер человека по его боди-арту, большинство таких оценок оказываются ошибочными. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Research in Personality (JRP).

Команда провела масштабный эксперимент с участием 274 обладателей татуировок. Добровольцы заполнили подробные опросники личности, а затем предоставили фотографии своих тату для оценки независимыми судьями. Результаты показали удивительный разрыв между восприятием и реальностью.

«Люди демонстрировали удивительное единодушие в оценках. Яркие тату ассоциировались с доброжелательностью, крупные традиционные рисунки — с экстраверсией, а мрачные изображения — с невротизмом. Однако эти предположения редко соответствовали действительности», — отметил доцент Уильям Чопик, руководивший исследованием.

Единственным исключением стала черта «открытость опыту». Татуировки, оцененные как необычные или эксцентричные, действительно коррелировали с более высокой открытостью их владельцев. Это подтверждает предыдущие изыскания, связывающие творческое самовыражение с данной личностной характеристикой.

Интересно, что даже объяснения смысла татуировки ее владельцем не повышало точность оценок.

Работа выявила любопытный парадокс: люди уверенно используют визуальные подсказки для оценки личности, хотя эти подсказки часто ведут в неправильном направлении. В некоторых случаях наблюдалась даже отрицательная корреляция — оценщики систематически ошибались в своих предположениях.

Как отметили авторы, современное общество постепенно принимает боди-арт, но подсознательные предубеждения сохраняются.

Ранее врач предупредил о риске развития рака кожи из-за татуировок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами