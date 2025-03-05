Врачи предупредили об опасности татуировок для здоровья

Татуировки могут вызвать в организме ряд аутоиммунных реакций и спровоцировать лимфому из-за красящего пигмента в них. Об этом «Москве 24» рассказала врач — онколог-дерматолог Екатерина Вертиева.

По ее словам, в целом меланома и рак встречаются у людей с татуировками и без с одинаковой частотой. Однако пациенты могут вовремя не обратить внимания на свое состояние, потому что проявления заболеваний находятся в зоне рисунка. При этом тату может вызывать лимфому и псевдолимфому (доброкачественное заболевание).

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, в свою очередь, напомнил, что при нанесении татуировки можно заразиться опасными заболеваниями.

«Самые актуальные — это гепатит C, B и ВИЧ. При этом подавляющее большинство заведений, где делают тату, имеют все необходимые средства для дезинфекции и стерилизации. Если они работают в рамках закона и санитарных правил и норм, то вероятность заражения крайне не велика», — уточнил Вознесенский.

Международная группа ученых из Дании и Финляндии до этого выяснила, что татуировки могут повышать риск развития рака кожи и лимфомы. При этом крупные рисунки несут больше опасности.

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