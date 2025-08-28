Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

Вильфанд сообщил, что в начале сентября в Москве прогнозируется выше +20℃

В Москве в начале сентября прогнозируется теплая погода, воздух прогреется до +20℃ и выше. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В понедельник, 1 сентября, дневная температура будет находиться в пределах +22...+24℃, что на 4-5℃ выше нормы. Далее, 2-3 сентября, заметного понижения температуры не прогнозируется. Ожидается от +20 до +25℃, рассказал синоптик.

Ночные температуры 1 сентября будут около +15℃, в ночь на 2 сентября, согласно данным Гидрометцентра, прогнозируется +11...+16℃.

До этого газета «Известия» со ссылкой на метеорологов сообщила, что сильные дожди, которые могут привести к подтоплениям, ожидаются осенью в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях и еще ряде регионов.

В материале отмечается, что погода начнет портиться в Центральной России и на северо-западе страны во второй половине сентября.

Ранее жителей Камчатки предупредили о надвигающемся разрушительном урагане.