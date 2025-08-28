Младенца в тяжелом состоянии отобрали у пьяной матери на улице в Петербурге

В Петербурге у пьяной матери на улице отобрали младенца в тяжелом состоянии

В Петербурге младенца в тяжелом состоянии обнаружили на улице возле пьяной матери. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Ребенка в коляске обнаружили на улице рядом с матерью, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Младенца госпитализировали в одну из городских больниц в тяжелом состоянии, о случившемся сообщили в правоохранительные органы.

По факту случившегося следователи организовали доследственную проверку по статье 125 УК РФ — оставление в опасности. В данный момент детали и обстоятельства инцидента устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого в Пермском крае под окнами дома обнаружили новорожденную девочку. Предположительно, мать ребенка — выпускница девятого класса.

Ранее младенец не выжил после попытки матери успокоить его с помощью пива.