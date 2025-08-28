В Москве простились с журналистом Кириллом Вышинским

Церемония прощания с журналистом Кириллом Вышинским прошла на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет ТАСС.

С исполнительным директором медиагруппы «Россия сегодня» пришли проститься родные, друзья и коллеги по работе. Присутствовали гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества Валерий Фадеев, посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, а также официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этот человек, который вписал свое имя в историю мировой журналистики», — сказал Киселев.

Вышинского не стало в Москве, об этом сообщили 23 августа. Известно, что он тяжело болел.

Журналист родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске и окончил филологический факультет местного университета. Более 30 лет он посвятил журналистике, работая на телевидении, радио, в печатных и интернет-изданиях. С 2006 по 2014 год был собкором ВГТРК на Украине, а с 2014 по 2018 год возглавлял портал «РИА Новости — Украина».

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кирилла Вышинского.