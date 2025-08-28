Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кирилла Вышинского, руководителя представительства МИА «Россия сегодня» на Украине. Пресс-служба Кремля опубликовала текст телеграммы, адресованной коллективу агентства.

Президент подчеркнул, что Кирилл Вышинский был подлинным патриотом России и Украины, искренне верившим в возможность преодолеть трудности, исправить трагические страницы истории и возродить традиции дружбы и братства между народами.

Путин отметил, что Вышинский был мужественным и сильным духом человеком, а также блестящим журналистом. В качестве руководителя представительства в Киеве он честно исполнял профессиональный долг и отстаивал правду. Несмотря на репрессии со стороны неонацистского режима, Вышинский не изменил своим убеждениям и принципам.

Владимир Путин выразил уверенность, что память о Вышинском навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Вышинского не стало в Москве, об этом сообщили 23 августа. Известно, что он тяжело болел.

Журналист родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске и окончил филологический факультет местного университета. Более 30 лет он посвятил журналистике, работая на телевидении, радио, в печатных и интернет-изданиях. С 2006 по 2014 год был собкором ВГТРК на Украине, а с 2014 по 2018 год возглавлял портал «РИА Новости — Украина».

Ранее бывший украинский премьер пообещал увековечить память Вышинского.