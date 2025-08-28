Губернатор Самарской области рассказал о ликвидации последствий после атаки БПЛА

Экстренные службы оперативно потушили возгорание, возникшее от атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Самарскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Спасибо оперативным службам, которые быстро и слаженно устранили последствия. Возникший пожар был потушен в кратчайшие сроки», — заявил он.

По словам Федорищева, силы противовоздушной обороны (ПВО) сделали все возможное для отражения атак. Помимо этого, губернатор напоминил, что выкладывать в социальные сети видео или фотографии мест падения беспилотников строго запрещено. По его словам, украинская сторона при нахождении снимков использует их для последующий нападений.

До этого пресс-служба Куйбышевской железной дороги сообщила, что в Самарской области в результате падения обломков украинского беспилотника задерживаются десять поездов. В публикации отмечается, что задержка связана с нарушением работы контактной сети на участке Кряж – Липяги.

Ранее самарский губернатор сообщил об атаке дронов и сбоях в работе аэропорта.