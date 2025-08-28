На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала лучшие и худшие виды спорта для младших школьников

Врач Демьяновская: младшим школьникам подойдут бег, плавание и гимнастика
matimix/Shutterstock/FOTODOM

Такие виды спорта как бег, плавание и гимнастика, лучше всего подходят младшим школьникам, поскольку укрепляют осанку. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Для равномерного физического развития школьника важна не только физическая активность, но и правильное положение за партой. Как отмечал врач-остеопат, доктор медицинских наук, член Российской Остеопатической Ассоциации Владимир Фролов в интервью «Москве 24», оптимально, чтобы школьник сидел на стуле в «позе фараона». При таком положении тела голеностопный, коленный и тазобедренный суставы образуют углы в 90 градусов. Важно, чтобы позвоночник также сохранял вертикальное положение.

«Помните, что не любые нагрузки полезны. Например, не нужно увлекаться тяжелыми силовыми тренировками, а также резкими ударными упражнениями, асимметричными нагрузками. Плохо подходят бокс и единоборства с постоянным доминированием одной руки, теннис, занятия с гирями и штангами», — предупредила Демьяновская.

Она пояснила, что такие виды спорта могут привести к травмам или усугублению мышечного дисбаланса.

Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что вес школьного рюкзака не должен превышать 10% от массы тела ребенка. Что касается модели, она должна быть с жесткой спинкой и широкими лямками для меньшей нагрузки на позвоночник.

Ранее врач рассказала, сколько нужно спать младшим школьникам.

