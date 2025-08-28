На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, сколько нужно спать младшим школьникам

Врач Демьяновская: младшим школьникам нужно спать около 10 часов
Michaela Begsteiger/Global Look Press

Ученикам младших классов нужно спать около 10 часов. Старшеклассникам также необходимо уделять достаточно времени на отдых. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

К слову, врач-педиатр, невролог, неонатолог Елена Кешишян в интервью «Москве 24» отмечала, что ложиться спать школьнику нужно не позже 22:00, а вставать — не позже 08:00. При этом важно, чтобы у ребенка были четкие по времени завтрак, обед и ужин.

«Важно помнить: сон — основа здоровья и хорошей учебы. <...> Недосып сразу отражается на поведении: ребенок становится капризным, хуже концентрируется и быстрее утомляется», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что, если летом ребенок засыпал поздно, стоит начинать сдвигать время отбоя на 15-20 минут каждые несколько дней. Так школьник мягко привыкнет к новому графику.

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов до этого рассказал, как понять, готов ли ребенок к школе, какой стресс является нормальным, а какой опасен, и как облегчить процесс привыкания к школьной среде.

Ранее психолог объяснила, почему ребенок может лениться в начале учебного года.

