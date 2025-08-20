На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, почему ребенок может лениться в начале учебного года

Психолог Кес: школьники входят в учебный ритм в течение двух-трех недель
true
true
true
close
Shutterstock

Родителям стоит отнестись с пониманием к тому, что ребенок в начале учебного года ленится и плохо усваивает новый материал. Такое состояние является нормой. Об этом в беседе с РИАМО сообщила клинический, детский и семейный психолог Екатерина Кес.

Чтобы школьник без труда вошел в учебный ритм, важно обеспечить его всем необходимым — от удобной формы до качественных принадлежностей. Газета «Известия» подготовила чек-лист, который поможет без лишних трат собрать детей к 1 сентября.

«Напоминайте себе, что после каникул внимание, память и скорость реакции у ребенка восстанавливаются в течение 2-3 недель. Переход на новый режим сна, дорога до школы, выполнение уроков, посещение кружков — все это тоже отнимает силы», — отметила Кес.

Разумно не ругать ребенка в начале учебного года, а оказать ему поддержку и заботу, добавила специалист.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко до этого заявил, что школам стоит отказаться от проведения контрольных работ по четвергам.

Он пояснил, что четверг является самым тяжелым днем недели. По его словам, после воскресного отдыха биоритм человека начинает подниматься, и к среде достигает максимума.

Ранее эксперт объяснила, стоит ли школьнику повторять пройденное перед учебным годом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами