Психолог объяснила, почему ребенок может лениться в начале учебного года

Родителям стоит отнестись с пониманием к тому, что ребенок в начале учебного года ленится и плохо усваивает новый материал. Такое состояние является нормой. Об этом в беседе с РИАМО сообщила клинический, детский и семейный психолог Екатерина Кес.

Чтобы школьник без труда вошел в учебный ритм, важно обеспечить его всем необходимым — от удобной формы до качественных принадлежностей. Газета «Известия» подготовила чек-лист, который поможет без лишних трат собрать детей к 1 сентября.

«Напоминайте себе, что после каникул внимание, память и скорость реакции у ребенка восстанавливаются в течение 2-3 недель. Переход на новый режим сна, дорога до школы, выполнение уроков, посещение кружков — все это тоже отнимает силы», — отметила Кес.

Разумно не ругать ребенка в начале учебного года, а оказать ему поддержку и заботу, добавила специалист.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко до этого заявил, что школам стоит отказаться от проведения контрольных работ по четвергам.

Он пояснил, что четверг является самым тяжелым днем недели. По его словам, после воскресного отдыха биоритм человека начинает подниматься, и к среде достигает максимума.

Ранее эксперт объяснила, стоит ли школьнику повторять пройденное перед учебным годом.