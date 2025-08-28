Полиция Новой Зеландии изъяла почти две тонны наркотиков

Полиция Новой Зеландии изъяла крупнейшую в истории страны партию жидкого экстази на сумму $8,2 млн (14 млн новозеландских долларов). Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

Инспектор уголовной полиции Даррин Томсон отметил, что изъятие стало рекордным для страны. Всего было конфисковано 1 950 кг гамма-бутиролактона, известного как «жидкий экстази». Операция, получившая название «Гермес», длилась полгода и проводилась совместно с таможней и другими силовыми структурами.

Кроме экстази, в ходе операции изъяли несколько партий метамфетамина общим весом более 10 кг на сумму $2,2 млн (3,75 млн новозеландских долларов). Четверо мужчин в возрасте от 38 до 75 лет были задержаны и предстали перед окружным судом Веллингтона.

До этого российские таможенники задержали крупную партию наркотиков, которую пытались ввезти из Италии под видом сырья для пищевой и косметической продукции. Сотрудники Федеральной таможенной службы совместно с Центральной оперативной и Тульской таможнями нашли в посылке семь пластиковых ведер с порошком. Экспертиза показала, что вещество содержит тетрагидроканнабинол — наркотик из группы каннабисов. Общий вес составил 75 килограммов.

Ранее две нарколаборатории накрыли в Ленобласти благодаря таможенникам.