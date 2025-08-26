В Казани толпа подростков жестоко избила мужчину в подъезде

В Казани произошла массовая драка с участием подростков и одного мужчины. Об этом сообщает Kazanfirst.

Инцидент произошел в подъезде на улице Голубятникова. На кадрах с места инцидента заметно, как толпа молодых людей заходит за мужчиной, но в какой-то момент между последним и одним из школьников завязывается драка.

Вскоре к ним присоединились остальные. Подростки пинали мужчину ногами и наносили удары руками. Когда пострадавшему удалось отойти и подняться по ступенькам, толпа с ним о чем-то говорила. Точное количество участников не указывается, но, судя по видео, их было не менее восьми.

Позже мужчина обратился в полицию. Он заявил, что причиной драки стал словесный конфликт.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут всех участников потасовки. Помимо этого, они проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Новосибирске сироту избили из-за того, что она решила снять на телефон драку.