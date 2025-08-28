На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил уголовное дело по факту избиения главы района в Пензенской области

Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении главы района в Пензенской области
true
true
true
close
Александр Помогайбо/VK

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с избиением руководителя Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что директор Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

О нападении на главу района днем 27 августа сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации журналистов, драка произошла возле бани. Как рассказали очевидцы, чиновник назвал владельца участка и находящейся на нем бани «свиньей» за то, что тот не следил за территорией и отказался убрать постройку. В результате хозяин бани взял в руки трубу и три раза ударил Помогайбо.

Сейчас глава района находится в больнице. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы.

Ранее в СК рассказали подробности нападения на полицейских в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами