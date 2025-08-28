СК возбудил уголовное дело по факту избиения главы района в Пензенской области

Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении главы района в Пензенской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с избиением руководителя Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что директор Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

О нападении на главу района днем 27 августа сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации журналистов, драка произошла возле бани. Как рассказали очевидцы, чиновник назвал владельца участка и находящейся на нем бани «свиньей» за то, что тот не следил за территорией и отказался убрать постройку. В результате хозяин бани взял в руки трубу и три раза ударил Помогайбо.

Сейчас глава района находится в больнице. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы.

