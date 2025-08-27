Стало известно о состоянии избитого главы района Пензенской области

У главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, которого избили в ходе объезда Каменки, диагностировали травму головы. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона.

«Александр Помогайбо сейчас находится в медицинском учреждении в Пензе. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что, предварительно, инцидент случился на фоне нежелания нападавшего соблюдать правила городского благоустройства. По данным властей, житель Каменки неоднократно получал предписания об устранении нарушений на его участке, а Помогайбо пытался добиться их исполнения.

О нападении на главу района днем 27 августа сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации журналистов, драка произошла возле бани. Как рассказали очевидцы, чиновник назвал владельца участка и находящейся на нем бани «свиньей» за то, что тот не следил за территорией и отказался убрать постройку. В результате хозяин бани взял в руки трубу и три раза ударил Помогайбо.

Ранее в МВД инициировали проверку после избиения чиновника в Пензенской области.