На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии избитого главы района Пензенской области

Травма головы диагностирована у избитого главы Каменского района Помогайбо
true
true
true
close
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

У главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, которого избили в ходе объезда Каменки, диагностировали травму головы. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона.

«Александр Помогайбо сейчас находится в медицинском учреждении в Пензе. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что, предварительно, инцидент случился на фоне нежелания нападавшего соблюдать правила городского благоустройства. По данным властей, житель Каменки неоднократно получал предписания об устранении нарушений на его участке, а Помогайбо пытался добиться их исполнения.

О нападении на главу района днем 27 августа сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации журналистов, драка произошла возле бани. Как рассказали очевидцы, чиновник назвал владельца участка и находящейся на нем бани «свиньей» за то, что тот не следил за территорией и отказался убрать постройку. В результате хозяин бани взял в руки трубу и три раза ударил Помогайбо.

Ранее в МВД инициировали проверку после избиения чиновника в Пензенской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами