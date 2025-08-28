На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита скандально известного блогера Маркаряна обжаловала его арест

Защита Маркаряна обжаловала его арест за оскорбление памяти защитников Отечества
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

Адвокат блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, обжаловала его арест. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Таганского суда Москвы.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в картотеке.

25 августа Таганский районный суд Москвы заключил блогера под стражу на 17 суток.

По версии следствия, Маркарян опубликовал в сети видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества. Кроме того, по данным СМИ, он призывал к совершению терактов в России и ударам БПЛА, за что был объявлен в розыск.

23 августа блогера задержали на дороге в Подмосковье. Предположительно, он хотел выехать за пределы России. Сообщалось, что от силовиков Маркарян прятался в багажнике автомобиля.

Позже сам блогер назвал ложью сведения о том, что он пытался выехать из страны в багажнике.

Ранее мать блогера Маркаряна принесла в суд его медали и грамоты.

