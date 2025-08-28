Защита скандально известного блогера Маркаряна обжаловала его арест

Адвокат блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, обжаловала его арест. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Таганского суда Москвы.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в картотеке.

25 августа Таганский районный суд Москвы заключил блогера под стражу на 17 суток.

По версии следствия, Маркарян опубликовал в сети видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества. Кроме того, по данным СМИ, он призывал к совершению терактов в России и ударам БПЛА, за что был объявлен в розыск.

23 августа блогера задержали на дороге в Подмосковье. Предположительно, он хотел выехать за пределы России. Сообщалось, что от силовиков Маркарян прятался в багажнике автомобиля.

Позже сам блогер назвал ложью сведения о том, что он пытался выехать из страны в багажнике.

Ранее мать блогера Маркаряна принесла в суд его медали и грамоты.