К 2035 году в России начнут курсировать десять водородных поездов

Эксперт по водороду Горбунов: в 2035 года в России запустят 10 водородных поездов

Водородную энергетику многие страны рассматривают как ключ к достижению нулевых выбросов. В России одним из проектов в рамках десятилетия науки и технологий, направленный на развитие этого типа энергетики, является запуск водородного поезда в Сахалинской области. К 2035 году число таких локомотивов достигнет десяти, рассказал «Газете.Ru» руководитель АНО «УК Восточный водородный кластер» Андрей Горбунов.

В 2027 году будет запущена опытная эксплуатация двух поездов, а в 2029 году составы начнут коммерческие перевозки.

«В выхлопах водородного поезда содержится только конденсированная вода в виде пара, которая и так присутствует в окружающей среде. Он более комфортный и лёгкий, чем классические составы. Это что-то среднее между современным трамваем и поездом. По скоростным характеристикам они не уступают существующим поездам, так как у нас есть определенные ограничения по скорости. Железные дороги не рассчитаны на высокие скорости, поэтому мы ограничены в этом аспекте, однако если заменить все полотно, то и поезда можно будет ускорить в перспективе», — рассказал Горбунов.

В будущем планируется замена всего парка дизельных локомотивов в регионе на водородные.

«В регионе есть потребность до десяти таких пассажирских поездов, которые полностью обеспечат все маршруты, включая новые, если они появятся. Это может произойти уже в 2035 году. Мы также рассматриваем возможность перевода грузовых локомотивов на водородное топливо. Есть несколько вариантов, которые мы изучаем», – рассказал Горбунов.

Протяженность железной дороги на Сахалине составляет около 800 километров, водородный поезд из трех вагонов может с одной заправки проехать до 400 км, то есть поезду нужны две заправки.

«Для оптимизации маршрутов необходимо создать удобные заправочные комплексы, что является второй частью нашего плана. Нужно сформировать удобную сеть заправок, чтобы поезда можно было заправлять на базовой площадке и в случае необходимости — на конечных станциях. В этом плане РЖД и Министерство транспорта активно участвуют в проекте. Заправлять поезда планируется сжиженным водородом, который будет производиться на водородном заводе», — рассказал Горбунов.

Кроме того, когда будет произведена масштабная замена парка поездов, планируется масштабировать технологию на другие регионы Сибири, Дальнего Востока и северной части страны.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как развивается водородная энергетика в России.