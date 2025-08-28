Украинские беспилотники атаковали Самару, их целью может быть один из заводов города. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Местные жители услышали первые взрывы в 3:23 мск, после этого последовали еще десять. По их словам, беспилотники летели низко, из-за чего окна домов дрожали и срабатывали сигнализации машин.

«Предварительно, они атакуют один из местных заводов», — пишет Mash.

В самарском аэропорту на фоне этого введен план «Ковер». В связи с ограничениями задержаны два самолета, один на взлет, другой на посадку.

По данным Telegram-канала SHOT, в районе одного из предприятий на окраине города виден дым и зарево от пожара.

До этого ночью украинские беспилотники атаковали город Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области. В результате чего в районе местной ж/д станции началось возгорание.

Ранее еще в одном российском регионе запретили публиковать последствия атак БПЛА.