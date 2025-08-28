На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники атаковали Самару

Mash: беспилотники ВСУ, предварительно, атаковали завод в Самаре
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотники атаковали Самару, их целью может быть один из заводов города. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Местные жители услышали первые взрывы в 3:23 мск, после этого последовали еще десять. По их словам, беспилотники летели низко, из-за чего окна домов дрожали и срабатывали сигнализации машин.

«Предварительно, они атакуют один из местных заводов», — пишет Mash.

В самарском аэропорту на фоне этого введен план «Ковер». В связи с ограничениями задержаны два самолета, один на взлет, другой на посадку.

По данным Telegram-канала SHOT, в районе одного из предприятий на окраине города виден дым и зарево от пожара.

До этого ночью украинские беспилотники атаковали город Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области. В результате чего в районе местной ж/д станции началось возгорание.

Ранее еще в одном российском регионе запретили публиковать последствия атак БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами