Землетрясение произошло в Монголии

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на западе Монголии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

В публикации отмечается, что землетрясение произошло в 9:22 (5:22 мск) в 44 км к юго-востоку от города Улаангом. Очаг залегал на глубине 10 км.

Накануне у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. В населенных пунктах Камчатки подземные толчки достигали интенсивности до 3 баллов.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на Камчатке ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Кроме того, оно привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировались вулканы Авачинский и Ключевский.

