Юрист объяснил, что грозит ученику за отказ от школьной формы по ГОСТу

Новый ГОСТ на школьную форму в России имеет рекомендательный характер, заявил РИА Новости адвокат Олег Зернов.

Он пояснил, что стандарты разработаны для производителей школьной одежды, а не для детей и их родителей.

«Обязательные нормы к ношению определенной школьной формы существуют уже более 10 лет и установлены статьей 38 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которая в свою очередь уполномочивает школы устанавливать соответствующие требования», — отметил эксперт.

Он добавил, что при несоблюдении требований к форме для учеников предусмотрена дисциплинарная ответственность, но их не в праве не допустить в школу.

6 августа в России появился ГОСТ для школьной формы. Чиновник Александр Реут считает, что это поможет стереть границу между школьниками с разным достатком и религией. Депутат Татьяна Буцкая добавила, что ГОСТ регламентирует состав ткани, что важно для здоровья ребенка — одежда «должна дышать» и быть удобной. Стилист Владислав Лисовец в беседе с «Газетой.Ru» назвал новую форму старомодной, а в Минпросвещения уточнили, что каждая школа сама будет выбирать «визуальную составляющую» формы.

Ранее историк моды сравнил новую форму для школьников с костюмами Горбачевых.