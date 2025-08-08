На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Цвет клопа, образ Раисы Горбачевой»: историк моды Васильев оценил новую форму для школьников

Историк моды Васильев сравнил новую форму для школьников с костюмами Горбачевых
Сергей Савостьянов/ТАСС

Новый стандарт школьной формы в России напоминает униформу стюардессы британских авиалиний 80-х годов прошлого века, которая плохо будет смотреться на полной фигуре. Об этом «Газете.Ru» заявил историк моды и экс-ведущий телепередачи «Модный приговор» Александр Васильев.

«На мой взгляд, все будет зависеть от качества ткани! Эти костюмы надо будет часто сдавать в чистку и глажку! Если речь идет о китайском синтетическом трикотаже, то форма будет жаркой и будет цепляться за шероховатые поверхности. Думаю, что кирпично-кошенилевый цвет мексиканского клопа очень непрактичен — и женский костюм похож на униформу стюардессы British Airways образца 1980 года. На стройной фигуре это будет смотреться хорошо, но на полной — плохо», — сказал он.

Васильев заявил, что форма списана с костюмов Раисы и Михаила Горбачевых, и посоветовал изменить цвет женского образца.

«Юбку будут все укорачивать, это неизбежно. Школьные формы есть во многих школах мира, не обязательно ориентироваться на британский стиль. Я бы рекомендовал искать истоки в русской гимназической форме, а не в моде 1980-х годов эпохи раннего Михаила Горбачева. В целом женский образ списан с костюмов Раисы Максимовна Горбачевой, а мужской — с первого президента СССР Михаила Горбачева и напоминают кинокостюмы из сериала о них. Я бы советовал кошенилевый оттенок заменить на темно-синий», — добавил он.

6 августа в министерстве просвещения РФ представили новую школьную форму и заявили, что введение ГОСТа позволит «стереть границы» между детьми из семей с разным финансовым положением. Директор департамента государственной общеобразовательной политики Александр Реут сообщил, что такая форма «несет важные» социально-психологические аспекты. В ГОСТе прописаны характеристики ткани, безопасность фурнитуры, соответствие «размерным признакам типовых фигур детей».

Позднее изданию «Подъем» пояснили в ведомстве, что продемонстрированный образец «иллюстрирует требования», однако каждая школа может сама выбирать вариант «визуальной составляющей».

Ранее стилист Лисовец заявил, что новый стандарт школьной формы в России напоминает «образ старой девы 50-х».

