На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где жил арестованный по делу «Северных потоков» украинец Кузнецов

РИА Новости: арестованный по делу «Северных потоков» Кузнецов жил в киевском ЖК
true
true
true
close
Massimiliano Donati/Getty Images

Арестованный в Италии по делу о взрыве на «Северных потоках» гражданин Украины Сергей Кузнецов назвал местом своего постоянного жительства жилищный комплекс комфорт-класса в Киеве. Об этом, ссылаясь на судебные документы, сообщает РИА Новости.

По словам 49-летнего Кузнецова, он проживает в относительно новом жилом комплексе комфорт-класса на окраине Киева, застроенном 23-этажными домами. В жилкомплексе имеются гостевая и подземная парковка, камеры видеонаблюдения, детский сад, спортивные и детские площадки.

Согласно сайтам недвижимости, трехкомнатная квартира в доме, где живет Кузнецов, оценивается в $120 тыс.

27 августа сообщалось, что немецкие правоохранительные органы установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

21 августа в Италии арестовали украинца Сергея Кузнецова по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. При этом в Киеве отрицали причастность к диверсиям, а президент РФ Владимир Путин назвал «чушью» версию об «украинском следе». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кузнецов на суде по делу о подрыве «Северных потоков» запросил переводчика с русского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами