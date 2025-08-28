Стало известно, где жил арестованный по делу «Северных потоков» украинец Кузнецов

Арестованный в Италии по делу о взрыве на «Северных потоках» гражданин Украины Сергей Кузнецов назвал местом своего постоянного жительства жилищный комплекс комфорт-класса в Киеве. Об этом, ссылаясь на судебные документы, сообщает РИА Новости.

По словам 49-летнего Кузнецова, он проживает в относительно новом жилом комплексе комфорт-класса на окраине Киева, застроенном 23-этажными домами. В жилкомплексе имеются гостевая и подземная парковка, камеры видеонаблюдения, детский сад, спортивные и детские площадки.

Согласно сайтам недвижимости, трехкомнатная квартира в доме, где живет Кузнецов, оценивается в $120 тыс.

27 августа сообщалось, что немецкие правоохранительные органы установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

21 августа в Италии арестовали украинца Сергея Кузнецова по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. При этом в Киеве отрицали причастность к диверсиям, а президент РФ Владимир Путин назвал «чушью» версию об «украинском следе». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кузнецов на суде по делу о подрыве «Северных потоков» запросил переводчика с русского.