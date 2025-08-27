Украинец на суде по делу о подрыве «Северных потоков» запросил переводчика с русского

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в совершении диверсии на «Северных потоках» в 2022 году, на суде воспользовался услугами переводчика с русского языка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст судебного решения.

По данным агентства, на суде по избранию меры пресечения Кузнецов заявил, что плохо понимает английский язык, поэтому попросил помощь переводчика. На поиски такого специалиста ушло два часа и с возобновлением заседания в зале суда стала работать переводчица с русского. Ее подпись стоит в распоряжении об аресте украинца.

Апелляционный суд Болоньи отправил под арест Сергея Кузнецова. Украинец останется под стражем как минимум до 3 сентября, огда будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию.

До этого стало известно, что арестованному по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» Сергею Кузнецову в случае экстрадиции в Германию грозит до 15 лет лишения свободы. Согласно международному ордеру на арест, мужчине предъявлены три обвинения: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий.

Кто такой Сергей Кузнецов, которого называют координатором подрыва «Северных потоков» в 2022 году, и зачем ему два загранпаспорта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее расследования по «Северным потокам» связали с планами по смещению Зеленского.