На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинец на суде по делу о подрыве «Северных потоков» запросил переводчика с русского

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» пользовался переводчиком с русского
true
true
true
close
Stefano Laura/bild.de

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в совершении диверсии на «Северных потоках» в 2022 году, на суде воспользовался услугами переводчика с русского языка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст судебного решения.

По данным агентства, на суде по избранию меры пресечения Кузнецов заявил, что плохо понимает английский язык, поэтому попросил помощь переводчика. На поиски такого специалиста ушло два часа и с возобновлением заседания в зале суда стала работать переводчица с русского. Ее подпись стоит в распоряжении об аресте украинца.

Апелляционный суд Болоньи отправил под арест Сергея Кузнецова. Украинец останется под стражем как минимум до 3 сентября, огда будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию.

До этого стало известно, что арестованному по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» Сергею Кузнецову в случае экстрадиции в Германию грозит до 15 лет лишения свободы. Согласно международному ордеру на арест, мужчине предъявлены три обвинения: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий.

Кто такой Сергей Кузнецов, которого называют координатором подрыва «Северных потоков» в 2022 году, и зачем ему два загранпаспорта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее расследования по «Северным потокам» связали с планами по смещению Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами