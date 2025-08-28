В Счетной палате выявили переполненность новых российских школ

Каждая вторая российская школа, построенная в 2019–2024 годах, сверх нормы переполнена учащимися. Об этом, ссылаясь на отчет Счетной палаты (СП) о строительстве объектов социальной сферы в 80 регионах России, сообщает газета «Ведомости ».

В документе отмечается, что из 799 анализируемых школ свыше половины (53,6%) оказались перегружены. Аналогичная ситуация сложилась и с детскими садами. Из построенных 1164 дошкольных учреждений 47,5% уже укомплектованы больше, чем предусматривает заявленная проектная мощность.

Одновременно с этим часть школ и детских садов недостаточно загружена. Так, 9,3% от всех анализируемых школ с заполнены на 50–75%, а 8,4% используют менее половины возможных учебных мест. Для детских садов эти показатели практически аналогичны.

На этом основании аудиторы Счетной палаты делают вывод, что при строительстве новых объектов не был сделан точный прогноз количества требуемых мест.

По словам представителя пресс-службы Министерства просвещения, перегруженность могла произойти из-за негативного демографического прогноза или отставания ввода других школ в населенном пункте. Недозагруженность же можно объяснить тем, что конкретная школа могла быть введена в эксплуатацию раньше срока сдачи параллельно строящегося жилого массива.

