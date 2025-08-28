На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кличко попросил полицию отреагировать на оскорбление его зама представителем Зеленского

Кличко призвал полицию и офис Зеленского оценить оскорбление его заместителя
true
true
true

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале призвал правоохранителей и офис президента Украины Владимира Зеленского дать оценку действиям главы Деснянской районной госадминистрации Максима Бахматова, оттолкнувшего от трибуны заместителя градоначальника Анну Старостенко.

«Тот, кто поднимает руку на женщину, не достоин называться мужчиной. Тем более быть руководителем любого уровня. Даже если он кричит, что он представитель президента», — написал мэр.

Он назвал инцидент «проявлением вседозволенности» и противоправным действием.

Накануне в сети распространилось видео, где Старостенко вступила в публичную перепалку с Бахматовым, который в прошлом был советником Кличко. Женщина пришла на отчет главы районной администрации и хотела что-то сказать с трибуны, однако тот стал отбирать у нее микрофон. В итоге произошла перепалка, которая чуть не переросла в драку. При этом Бахматов сказал: «Вы напали на человека президента. Выведите ее или садитесь и слушайте молча, пока я не закончу, это не ваша презентация».

Он стал главой районной администрации в прошлом мае по назначению Зеленского.

Ранее в Раде сообщили о подготовке уголовного дела в отношении Кличко.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами