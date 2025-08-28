Кличко попросил полицию отреагировать на оскорбление его зама представителем Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале призвал правоохранителей и офис президента Украины Владимира Зеленского дать оценку действиям главы Деснянской районной госадминистрации Максима Бахматова, оттолкнувшего от трибуны заместителя градоначальника Анну Старостенко.

«Тот, кто поднимает руку на женщину, не достоин называться мужчиной. Тем более быть руководителем любого уровня. Даже если он кричит, что он представитель президента», — написал мэр.

Он назвал инцидент «проявлением вседозволенности» и противоправным действием.

Накануне в сети распространилось видео, где Старостенко вступила в публичную перепалку с Бахматовым, который в прошлом был советником Кличко. Женщина пришла на отчет главы районной администрации и хотела что-то сказать с трибуны, однако тот стал отбирать у нее микрофон. В итоге произошла перепалка, которая чуть не переросла в драку. При этом Бахматов сказал: «Вы напали на человека президента. Выведите ее или садитесь и слушайте молча, пока я не закончу, это не ваша презентация».

Он стал главой районной администрации в прошлом мае по назначению Зеленского.

Ранее в Раде сообщили о подготовке уголовного дела в отношении Кличко.